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Сегодня в Польше стартует чемпионат Европы по биатлону

Биатлон
(3 голосов)

Ждем медалей от украинцев

Сегодня в Польше стартует чемпионат Европы по биатлону
Новина українською

С 27 по 31 января в Душниках-Здруй (Польша) пройдет ежегодный чемпионат Европы по биатлону. В программе соревнований индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования, одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.

Состав сборной Украины:

Мужчины: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.

Женщины: Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Надежда Белкина.

Полное расписание чемпионата Европы (время киевское):

Среда, 27 января, 11:30: индивидуальная гонка, женщины

Среда, 27 января, 15:15: индивидуальная гонка, мужчины

Пятница, 29 января, 11:30: спринт, женщины

Пятница, 29 января, 15:00: спринт, мужчины

Суббота, 30 января, 11:30: гонка преследования, женщины

Суббота, 30 января, 14:00: гонка преследования, мужчины

Воскресенье, 31 января, 11:30: одиночная смешанная эстафета

Воскресенье, 31 января, 14:00: смешанная эстафета

Гонки чемпионата Европы в прямом эфире покажет портал Cуспільне Спорт, а все результаты оперативно будут опубликованы в биатлонном разделе сайта UA-Футбола.

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В статье: Вита Семеренко Анастасия Меркушина чемпионат Европы по биатлону Артем Прима
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