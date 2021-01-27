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Сегодня в Польше стартует чемпионат Европы по биатлону
Ждем медалей от украинцев
С 27 по 31 января в Душниках-Здруй (Польша) пройдет ежегодный чемпионат Европы по биатлону. В программе соревнований индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования, одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.
Состав сборной Украины:
Мужчины: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.
Женщины: Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Надежда Белкина.
Полное расписание чемпионата Европы (время киевское):
Среда, 27 января, 11:30: индивидуальная гонка, женщины
Среда, 27 января, 15:15: индивидуальная гонка, мужчины
Пятница, 29 января, 11:30: спринт, женщины
Пятница, 29 января, 15:00: спринт, мужчины
Суббота, 30 января, 11:30: гонка преследования, женщины
Суббота, 30 января, 14:00: гонка преследования, мужчины
Воскресенье, 31 января, 11:30: одиночная смешанная эстафета
Воскресенье, 31 января, 14:00: смешанная эстафета
Гонки чемпионата Европы в прямом эфире покажет портал Cуспільне Спорт, а все результаты оперативно будут опубликованы в биатлонном разделе сайта UA-Футбола.
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