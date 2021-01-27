Меркушина: Не расстраиваюсь, что проиграла полячке

В индивидуальной гонке в Душниках-Здруй (Польша) Анастасия Меркушина с чистой стрельбой заняла второе место и обновила личный рекорд на чемпионатах Европы.

"Конечно, мне хотелось победить, но я не расстраиваюсь, что проиграла полячке. Как говорят, дома и стены помогают. Могу только представить, как здорово побеждать на своей трассе.

Утром еще думала – бежать, или нет. Я недавно простудилась и до сих пор есть небольшие проблемы со здоровьем. Рада, что вышла на старт, пересилила себя и бежала как можно быстрее.

На последнем этапе Кубка IBU меня были большие проблемы с ходом, поэтому рада, что более-менее справилась с работой на трассе. Очень благодарна всей команде, сервису и тренерам, всем, кто в меня верил. Для меня это, действительно, большая награда. Даже второе место", - сказала Меркушина после гонки.

С учетом карьеры в юниорах Анастасия Меркушина в Душниках-Здруй завоевала девятую медаль чемпионата Европы – 2 золота, 2 серебра и 5 бронз.