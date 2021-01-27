Прима стал 6-м в индивидуальной гонке чемпионата Европы

Артем Прима при отличном лыжном ходе свои шансы на призовое место растерял в первой половине гонки, заработав три минуты штрафа. После экватора Прима начал стремительно прорываться вверх, но компенсировать допущенные ранее ошибки на стрельбище не смог.

У остальных украинцев сегодня не было ни точной стрельбы, ни хороших показателей на лыжне. В топ-20 компанию Приме составил только Богдан Цымбал.

Следующий шанс взять медаль на чемпионате Европы у мужской сборной Украины будет 29 января во время спринта.

Чемпионат Европы. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Андрей Расторгуев (Латвия, 1+0+0+0) 52:04,7

2. Эрленн Бьонтегор (Норвегия, 0+2+0+0) +1:27,5

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия, 0+0+1+1) +1:41,4

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6. Артем Прима (Украина, 1+2+0+0) +2:10,0

18. Богдан Цымбал (Украина, 1+0+0+2) +3:26,8

21. Руслан Ткаленко (Украина, 0+1+0+1) +3:49,7

54. Артем Тищенко (Украина, 0+1+1+1) +6:23,2

58. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+2) +6:30,9

74. Руслан Бригадир (Украина, 2+0+1+2) +7:25,5