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Прима стал 6-м в индивидуальной гонке чемпионата Европы
Украинца подвела стрельба
Артем Прима при отличном лыжном ходе свои шансы на призовое место растерял в первой половине гонки, заработав три минуты штрафа. После экватора Прима начал стремительно прорываться вверх, но компенсировать допущенные ранее ошибки на стрельбище не смог.
У остальных украинцев сегодня не было ни точной стрельбы, ни хороших показателей на лыжне. В топ-20 компанию Приме составил только Богдан Цымбал.
Следующий шанс взять медаль на чемпионате Европы у мужской сборной Украины будет 29 января во время спринта.
1. Андрей Расторгуев (Латвия, 1+0+0+0) 52:04,7
2. Эрленн Бьонтегор (Норвегия, 0+2+0+0) +1:27,5
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия, 0+0+1+1) +1:41,4
...
6. Артем Прима (Украина, 1+2+0+0) +2:10,0
18. Богдан Цымбал (Украина, 1+0+0+2) +3:26,8
21. Руслан Ткаленко (Украина, 0+1+0+1) +3:49,7
54. Артем Тищенко (Украина, 0+1+1+1) +6:23,2
58. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+2) +6:30,9
74. Руслан Бригадир (Украина, 2+0+1+2) +7:25,5
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