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Трёхкратный призёр Олимпийских игр Симон Шемпп объявил о завершении карьеры
Шемпп посвятил биатлону 20 лет
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира немецкий биатлонист Симон Шемпп объявил о завершении спортивной карьеры.
"Мой любимый биатлон! За 20 лет мы вместе прошли через многое. За эти 20 лет я понял, что упорный труд, амбиции, воля и страсть окупаются. Я всегда выкладывался на сто процентов и всегда стремился держать планку. Позади десятки тысяч тренировочных километров, бесчисленные литры пота и множество невзгод. И всё это того стоило.
Это было невероятно интенсивное, трудное, поучительное, но прежде всего прекрасное и успешное путешествие. Благодаря тебе, дорогой биатлон, я смог отпраздновать большие успехи, которые навсегда останутся со мной: в моей памяти, но прежде всего — в моём сердце!
Однако в течение определённого времени я стал чувствовать, что моё тело больше не справляется со всеми нагрузками. И даже при всём желании я не смог бы это изменить.
Так что пора заканчивать карьеру биатлониста. Это самое трудное решение, но так будет правильно. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал меня на моём пути", — написал Шемпп на своей странице в "Инстаграме".
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