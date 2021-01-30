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Елена Пидгрушная: Команда - это одно целое, где все дополняют друг друга и работают на общий результат

Биатлон
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Подход настоящего капитана

Елена Пидгрушная: Команда - это одно целое, где все дополняют друг друга и работают на общий результат
UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала об атмосфере в команде и особенностях общения внутри коллектива. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

- Елена, влияли / влияют ли личные отношения на результат команды в эстафете, в любой, женской или смешанной?

- Нет, такого нет. Выходя на гонку все личные отношения остаются в стороне. Команда - это одно целое, где все дополняют друг друга и работают на общий результат.

- Елена, вы часто проводите с командой больше времени, чем с семьей. Как думаете, будете продолжать тесное общение после окончания карьеры?

- Даже сейчас, возвращаясь домой, я не общаюсь с командой. Поскольку хочу это время потратить на родных и прекрасно понимаю, что и другие спортсмены чувствуют то же самое. А потом, особенно после длительной паузы, мы снова встречаемся на сборах и несколько дней рассказываем друг другу истории, что с нами было во время отдыха.

А как будет по завершению карьеры, расскажу тогда, когда это случится, - сказала Пидгрушная.

Результаты гонки преследования на ЧЕ

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В статье: Елена Пидгрушна
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