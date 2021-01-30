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ЧЕ. Артем Прима - чемпион Европы в гонке преследования
Поздравляем нашего спортсмена
Сегодня, 30 января в польском городе Душники-Здруй в рамках Чемпионата Европы 2021 по биатлону состоялась мужская гонка преследования.
Победу в заезде одержал украинец Артем Прима, серебро у чеха Михала Крчмара, а ТОП 3 замкнул норвежец Хаварт Богетвейт.
Чемпионат Европы 2021. Душники-Здруй
Гонка преследования
Мужчины
1. Артем Прима (1 + 0 + 1 + 1)
2. Михал Крчмар (0 + 0 + 0 + 1) (+6,6с.)
3. Хаварт Богетвейт (0 + 0 + 1 + 2) (+12,5с.)
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17. Богдан Цымбал (1 + 0 + 0 + 1) (+1.08,6с.)
21. Артем Тищенко (0 + 0 + 0 + 0) (+1.14,3с.)
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