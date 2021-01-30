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Юрай Санитра: Огромный плюс, что мы проживаем прямо на арене

Биатлон
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Юрай Санитра: Огромный плюс, что мы проживаем прямо на арене
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал подготовку команды к Чемпионату мира 2021 в словенской Поклюке. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

"Не будем сильно загружать спортсменов, будем больше работать над тем, чтобы были готовы в это время на максимум своих возможностей. Используем на полную то, что уже сейчас можем весь день готовиться на трассе, где будет проходить чемпионат мира. В дальнейшем будет индивидуальная подготовка для биатлонистов.

Первого февраля приедет группа из чемпионата Европы. Учитывая их состояние - создадим соответствующую программу, чтобы они могли хорошо подготовиться к мировому первенству."

Об условиях в Словении

"Стадион здесь находится примерно на высоте 1400 метров. К этим условиям нужно специально готовиться. Огромный плюс, что мы проживаем прямо на арене. Проблема в проживании внизу, у озера Блед, что оттуда надо добираться вверх в течение 20-25 минут. А этот путь с большим количеством поворотов влияет на физическое состояние спортсменов. Поэтому вариант, который мы выбрали, должен положительно повлиять на подготовку и выступление украинцев."

Напомним, что ранее Елена Пидгрушная рассказала об атмосфере в женской команде.

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В статье: Юрай Санитра чемпионат мира по биатлону-2021
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