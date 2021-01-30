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Артем Прима: У меня был один промах, но я видел, что соперники промахнулись

Биатлон
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Комментарий чемпиона Европы

Артем Прима: У меня был один промах, но я видел, что соперники промахнулись
UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал победу на Чемпионате Европы 2021 в гонке преследования. Его слова цитирует IBU:

"На финальной стрельбе я знал, что если буду стрелять быстро, у меня будет шанс на подиум. У меня был один промах, но я видел, что соперники промахнулись.

Я покинул стадион сразу за чехом и смог обогнать его на финише", - сказал он.

Напомним, что ранее Юрай Санитра рассказал о подготовке к чемпионату мира.

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В статье: Артем Прима
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