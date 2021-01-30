Артем Прима: У меня был один промах, но я видел, что соперники промахнулись

Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал победу на Чемпионате Европы 2021 в гонке преследования. Его слова цитирует IBU:

"На финальной стрельбе я знал, что если буду стрелять быстро, у меня будет шанс на подиум. У меня был один промах, но я видел, что соперники промахнулись.

Я покинул стадион сразу за чехом и смог обогнать его на финише", - сказал он.