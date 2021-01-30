Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артем Прима: У меня был один промах, но я видел, что соперники промахнулись
Комментарий чемпиона Европы
Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал
"На финальной стрельбе я знал, что если буду стрелять быстро, у меня будет шанс на подиум. У меня был один промах, но я видел, что соперники промахнулись.
Я покинул стадион сразу за чехом и смог обогнать его на финише", - сказал он.
Напомним, что ранее Юрай Санитра
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Лудогорец: видео онлайн трансляция
- Динамо и Шахтер снова вытянут? Чем грозит Украине деградация в таблице коэффициентов. ВИДЕО
- Возвращение Исмаили, компенсация за Коваленко, лидерство Лиона. Главные новости за 29 января
- Вита Семеренко вошла в топ-10 спринта на чемпионате Европы
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...