ЧЕ. Состав украинской команды на последние гонки континентального первенства

Завтра, 31 января в польском городе Душники-Здруй в рамках Чемпионата Европы 2021 состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты.

В 11:30 честь сборной Украины будут отстаивать Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. Наши спортсмены будут стартовать под 5 номером.

Последней гонкой чемпионата станет классическая смешанка. В 14:00 на трассу отправятся Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима.