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ЧЕ. Состав украинской команды на последние гонки континентального первенства

Биатлон
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Эстафеты и конец

ЧЕ. Состав украинской команды на последние гонки континентального первенства
UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 31 января в польском городе Душники-Здруй в рамках Чемпионата Европы 2021 состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты.

В 11:30 честь сборной Украины будут отстаивать Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. Наши спортсмены будут стартовать под 5 номером.

Последней гонкой чемпионата станет классическая смешанка. В 14:00 на трассу отправятся Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима.

Напомним, что ранее Прима стал чемпионом Европы в гонке преследования.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
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