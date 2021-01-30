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ЧЕ. Состав украинской команды на последние гонки континентального первенства
Эстафеты и конец
Завтра, 31 января в польском городе Душники-Здруй в рамках Чемпионата Европы 2021 состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты.
В 11:30 честь сборной Украины будут отстаивать Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. Наши спортсмены будут стартовать под 5 номером.
Последней гонкой чемпионата станет классическая смешанка. В 14:00 на трассу отправятся Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима.
Напомним, что ранее Прима
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