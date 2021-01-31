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ЧЕ. Украина – пятая в одиночной смешанной эстафете

Биатлон
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До медали не хватило 20 секунд

ЧЕ. Украина – пятая в одиночной смешанной эстафете
Новина українською

Анастасия Меркушина и Артем Тищенко не смогли зацепиться за призовое место в одиночной смешанной эстафете.

Украинский дуэт плохо провел первую половину гонки – с четырьмя дополнительными патронами Меркушина и Тищенко занимали только 7-е место. После экватора Анастасия и Артем прибавили – перед последней стрельбой Украину от подиума отделяли всего 7 секунд, однако даже 5 из 5 от Тищенко на стойке оказалось недостаточно, чтобы побороться за медаль.

Чемпионат Европы. Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Германия (0+5) 35:01,6

2. Франция (1+8) +21,0

3. Россия (0+6) +26,7

4. Италия (0+7) +29,1

5. Украина (0+6) +46,6

6. Норвегия (1+14) +50,2

В 14:00 по киевскому времени в Душниках-Здруй пройдет смешанная эстафета, которая закроет программу чемпионата Европы.

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В статье: Анастасия Меркушина чемпионат Европы по биатлону Артем Тищенко
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