ЧЕ. Украина – пятая в одиночной смешанной эстафете

Анастасия Меркушина и Артем Тищенко не смогли зацепиться за призовое место в одиночной смешанной эстафете.

Украинский дуэт плохо провел первую половину гонки – с четырьмя дополнительными патронами Меркушина и Тищенко занимали только 7-е место. После экватора Анастасия и Артем прибавили – перед последней стрельбой Украину от подиума отделяли всего 7 секунд, однако даже 5 из 5 от Тищенко на стойке оказалось недостаточно, чтобы побороться за медаль.

Чемпионат Европы. Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Германия (0+5) 35:01,6

2. Франция (1+8) +21,0

3. Россия (0+6) +26,7

4. Италия (0+7) +29,1

5. Украина (0+6) +46,6

6. Норвегия (1+14) +50,2

В 14:00 по киевскому времени в Душниках-Здруй пройдет смешанная эстафета, которая закроет программу чемпионата Европы.