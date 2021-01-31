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Украина – бронзовый призер смешанной эстафеты чемпионата Европы
Отличное завершение континентального форума
Украина в заключительной гонке чемпионата Европы в Душниках-Здруй взяла бронзу в смешанной эстафете и собрала полный комплект медалей.
Ирина Петренко на первом этапе с двумя дополнительными патронами передала эстафету 7-й с 14-секундным отставанием от лидирующей Швеции.
Вита Семеренко на втором этапе на стрельбище совершила пять промахов. На передаче эстафеты олимпийская чемпионка прибыла 9-й в 34 секундах от Норвегии.
Украина включилась в борьбу за медаль на третьем этапе. Богдан Цымбал на стрельбище взял один дополнительный патрон и поднял команду на третье место в 15 секундах от Норвегии.
На финальном этапе эстафеты Артем Прима, несмотря на два дополнительных патрона, без проблем защитил третье место.
1. Норвегия (1+7) 1:01:23,7
2. Германия (0+7) +30,7
3. Украина (0+10) +52,5
4. Литва (0+5) +1:02,4
5. Италия (0+10) +1:14,4
6. Австрия (0+3) +1:14,5
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