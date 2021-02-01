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Санитра объяснил выбор состава на чемпионат мира

Биатлон
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Комментарий главного тренера сборной Украины

Санитра объяснил выбор состава на чемпионат мира
Новина українською

Юрай Санитра в заявку сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке включил 11 биатлонистов, включая Виту Семеренко и Анастасию Меркушину, которые выиграли конкуренцию за место в составе у Екатерины Бех.

"Конечно, у нас был вопрос касательно включения Кати Бех на чемпионат мира. Но мы как взрослые люди серьезно поговорили с ней и приняли решение, что лучше для нее будет в этом сезоне пробежать больше стартов, набраться опыта. Нет смысла приехать на чемпионат мира и пробежать одну гонку, поэтому она выступит на Кубке IBU в Осрбли, после чего я планирую дать ей возможность стартовать на Кубке мира в Нове-Место.

Также много вопросов у людей касательно кандидатуры Виты Семеренко на чемпионат мира. Но могу сказать, что в данный момент лучших мы не имеем, а она со своим опытом может помочь команде. Если будет иметь хорошее физическое состояние, сможет претендовать на место в эстафете.

Что касается выбора состава у мужчин, то в первую очередь я искал запасного на эстафету. Потому что на данный момент у нас есть четверка в виде Пидручного, Примы, Дудченка и Цымбала, но нужен пятый спортсмен. Артема Тищенка я уже видел на этапах Кубка мира, поэтому включили именно его в состав, и будем смотреть на его состояние уже непосредственно в Поклюке", - сказал Санитра.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля.

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В статье: Юрай Санитра чемпионат мира по биатлону-2021
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Источник:
Xsport.ua

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