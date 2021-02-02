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Германия представила состав на чемпионат мира в Поклюке

Биатлон
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Немцы едут за медалями

Германия представила состав на чемпионат мира в Поклюке
Новина українською

Германию на чемпионате мира по биатлону представят 10 спортсменов, сообщает Deutscher Skiverband.

Стоит отметить, что у немцев 5 биатлонистов входят в топ-15 личного зачета Кубка мира, а лучшей является Франциска Пройсс, занимающая 6-ю позицию у женщин.

Состав сборной Германии на чемпионат мира:

Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Реес.

Женщины: Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс.

В прошлом году на чемпионате мира в Антхольце Германия с пятью медалями (0-4-1) заняла в командном зачете пятое место.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.

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В статье: Арнд Пайффер Франциска Пройсс Дениз Херрманн чемпионат мира по биатлону-2021
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