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Германия представила состав на чемпионат мира в Поклюке
Немцы едут за медалями
Германию на чемпионате мира по биатлону представят 10 спортсменов, сообщает Deutscher Skiverband.
Стоит отметить, что у немцев 5 биатлонистов входят в топ-15 личного зачета Кубка мира, а лучшей является Франциска Пройсс, занимающая 6-ю позицию у женщин.
Состав сборной Германии на чемпионат мира:
Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Реес.
Женщины: Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс.
В прошлом году на чемпионате мира в Антхольце Германия с пятью медалями (0-4-1) заняла в командном зачете пятое место.
Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.
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