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Бех может войти в состав сборной Украины на чемпионат мира

Биатлон
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Молодая надежда Украины выступит в Поклюке?

Бех может войти в состав сборной Украины на чемпионат мира
Новина українською

Екатерина Бех не вошла в окончательный состав сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке, проиграв конкуренцию Вите Семеренко и Анастасии Меркушиной.

Теперь же стало известно, что главный тренер сборной Украины Юрай Санитра может предоставить Бех шанс выступить в Поклюке. Предполагается, что тренерский штаб сборной Украины за несколько дней до старта чемпионата мира в Рамзау проведет контрольную гонку, по результатам которой станет окончательно известно, кто побежит на чемпионате мира.

Бех на недавнем чемпионате Европы в Душниках-Здруй дважды попала в топ-10 в преследовании и индивидуальной гонке.

На уровне Кубка мира Екатерина Бех выше 52-го места еще не поднималась.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.

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В статье: Екатерина Бех чемпионат мира по биатлону-2021
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Источник:
Xsport.ua

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