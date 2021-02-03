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Бех может войти в состав сборной Украины на чемпионат мира
Молодая надежда Украины выступит в Поклюке?
Екатерина Бех не вошла в окончательный состав сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке, проиграв конкуренцию Вите Семеренко и Анастасии Меркушиной.
Теперь же стало известно, что главный тренер сборной Украины Юрай Санитра может предоставить Бех шанс выступить в Поклюке. Предполагается, что тренерский штаб сборной Украины за несколько дней до старта чемпионата мира в Рамзау проведет контрольную гонку, по результатам которой станет окончательно известно, кто побежит на чемпионате мира.
Бех на недавнем чемпионате Европы в Душниках-Здруй дважды попала в топ-10 в преследовании и индивидуальной гонке.
На уровне Кубка мира Екатерина Бех выше 52-го места еще не поднималась.
Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.
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