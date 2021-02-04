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Представлен состав сборной Украины на юниорский ЧМ в Австрии
Ждем медалей
После чемпионата Украины среди юниоров стало известно, кто представит страну в Обертиллиахе, где с 28 февраля по 7 марта пройдет чемпионат мира.
Стоит отметить, что Елена Городна стала единственной биатлонисткой, включенной в состав не через национальный отбор. Чемпионат Украины Городна пропустила из-за болезни.
Состав сборной Украины на чемпионат мира среди юниоров:
Юниоры: Арсен Бочок, Роман Боровик, Владислав Романчич, Евгений Ивченко, Дмитрий Грущак.
Юниорки: Дарина Чалык, Кристина Дмитренко, Юлия Городна, Любовь Кипяченкова, Оксана Москаленко.
Юноши: Степан Кинаш, Виталий Мандзын, Марк Козак, Владислав Чыхарь, Сергей Кришталь.
Девушки: Елена Городна, Александра Меркушина, Алина Велигорская, Анна Скрипко.
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