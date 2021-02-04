Представлен состав сборной Украины на юниорский ЧМ в Австрии

После чемпионата Украины среди юниоров стало известно, кто представит страну в Обертиллиахе, где с 28 февраля по 7 марта пройдет чемпионат мира.

Стоит отметить, что Елена Городна стала единственной биатлонисткой, включенной в состав не через национальный отбор. Чемпионат Украины Городна пропустила из-за болезни.

Состав сборной Украины на чемпионат мира среди юниоров:

Юниоры: Арсен Бочок, Роман Боровик, Владислав Романчич, Евгений Ивченко, Дмитрий Грущак.

Юниорки: Дарина Чалык, Кристина Дмитренко, Юлия Городна, Любовь Кипяченкова, Оксана Москаленко.

Юноши: Степан Кинаш, Виталий Мандзын, Марк Козак, Владислав Чыхарь, Сергей Кришталь.

Девушки: Елена Городна, Александра Меркушина, Алина Велигорская, Анна Скрипко.