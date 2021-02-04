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Чемпион мира по биатлону завершил карьеру
Спортсмен принял это непростое решение
Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд завершил карьеру.
"Пришло время сказать спасибо и попрощаться с моей первой любовью.
После скучного прошлого сезона я предпринял желанную попытку вернуться. К сожалению, мне это не удалось, и я понимаю, что эта эпоха моей жизни подходит к концу.
Это было чудесное и захватывающее дух, будто американские горки, путешествие, которое началось почти 24 года назад. Последние 14 лет я проводил каждый день как профессиональный спортсмен. У меня никогда не было плана "Б", кроме как вложить всю свою душу в спорт.
Несмотря на то что время от времени я хотел лучших результатов, моя карьера в целом превзошла все ожидания, которые у меня были, когда я был маленьким мальчиком.
Я хотел бы выразить особую благодарность моей жене, маме, папе и остальным членам семьи за их неоценимую помощь и поддержку.
Большое спасибо всем, кто поддерживал меня и тем или иным образом помогал мне на этом пути: друзьям, партнёрам, товарищам по команде, тренерам, сервисменам и болельщикам.
Теперь я с нетерпением жду возможности насладиться полной свободой. Хочу взять паузу, чтобы понять, куда пойдёт дорога дальше и что делать теперь, когда я наконец-то стану "взрослым", — написал Биркеланд на своей странице в "Инстаграме".
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