Звездное пополнение: Магдалена Нойнер ждет третьего ребенка. Фото

Легенда мирового биатлона, немка Магдалена Нойнер ждет третьего ребенка. Такую новость звездная спортсмена сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Бог любит троицу. Мы снова ждем пополнения"

Напомним, что Нойнер завершила спортивную карьеру в 2012 году. Отметим, что немецкая биатлонистка уже имеет сына Йозефа и дочь Варену-Анну.