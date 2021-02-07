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Звездное пополнение: Магдалена Нойнер ждет третьего ребенка. Фото

Биатлон
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Звездное пополнение: Магдалена Нойнер ждет третьего ребенка. Фото
UA-Футбол
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Легенда мирового биатлона, немка Магдалена Нойнер ждет третьего ребенка. Такую новость звездная спортсмена сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Бог любит троицу. Мы снова ждем пополнения"

Звездное пополнение: Магдалена Нойнер ждет третьего ребенка. Фото - изображение 1

Напомним, что Нойнер завершила спортивную карьеру в 2012 году. Отметим, что немецкая биатлонистка уже имеет сына Йозефа и дочь Варену-Анну.

Отметим, ранее сообщалось, что Сергей Семенов пропустит весь сезон.

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В статье: Магдалена Нойнер
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