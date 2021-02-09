Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. Лучшие стреляющие лыжники мира разыграют 12 комплектов медалей, включая в классических и смешанных эстафетах.

В Украине в прямом эфире гонки чемпионата мира покажет телеканал UA: Перший.

Также главный старт сезона 2020-2021 будет транслировать и официальный сайт Международного союза биатлонистов.

UA-Футбол по традиции проведет текстовую трансляцию каждой гонки чемпионата мира в Поклюке.

Полный календарь чемпионата мира в Поклюке (время начала гонок киевское)

Среда, 10 февраля, 16:00: Смешанная эстафета

Пятница, 12 февраля, 15:30: Спринт 10 км, Мужчины

Суббота, 13 февраля, 15:30: Спринт 7.5 км, Женщины

Воскресенье, 14 февраля, 14:15: Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

Воскресенье, 14 февраля, 16:30: Гонка преследования 10 км, Женщины

Вторник, 16 февраля, 13:05: Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

Среда, 17 февраля, 15:30: Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

Четверг, 18 февраля, 16:15: Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 20 февраля, 12:45: Эстафета 4х6 км, Женщины

Суббота, 20 февраля, 16:00: Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

Воскресенье, 21 февраля, 13:30: Масс-старт 12.5 км, Женщины

Воскресенье, 21 февраля, 16:15: Масс-старт 15 км, Мужчины

Ранее стало известно, что Украину на чемпионате мира в Поклюке представят 10 биатлонистов.

Также вашему вниманию полный календарь Кубка мира в сезоне 2020-2021.