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ЧМ в Поклюке: Украина назвала состав на смешанную эстафету

Биатлон
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Побегут сильнейшие

ЧМ в Поклюке: Украина назвала состав на смешанную эстафету
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Тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с квартетом биатлонистов, которые выступят в завтрашней смешанной эстафете в рамках чемпионата мира в Поклюке.

На первом этапе командной гонки побежит Артем Прима, затем в бой вступит Дмитрий Пидручный, а женскую часть смешанной эстафеты отработают две олимпийских чемпионки – Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Полный старт-лист смешанной эстафеты будет опубликован позже.

Стоит отметить, что Украина на чемпионатах мира ни разу не брала медали в этой дисциплине. Год назад в Антхольце квартет в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного занял пятое место с кругом штрафа на последней стрельбе.

Смешанная эстафета на чемпионате мира в Поклюке пройдет 10 февраля в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна Юлия Джима чемпионат мира по биатлону-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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