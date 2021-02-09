ЧМ в Поклюке: Украина назвала состав на смешанную эстафету

Тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с квартетом биатлонистов, которые выступят в завтрашней смешанной эстафете в рамках чемпионата мира в Поклюке.

На первом этапе командной гонки побежит Артем Прима, затем в бой вступит Дмитрий Пидручный, а женскую часть смешанной эстафеты отработают две олимпийских чемпионки – Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Полный старт-лист смешанной эстафеты будет опубликован позже.

Стоит отметить, что Украина на чемпионатах мира ни разу не брала медали в этой дисциплине. Год назад в Антхольце квартет в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного занял пятое место с кругом штрафа на последней стрельбе.

Смешанная эстафета на чемпионате мира в Поклюке пройдет 10 февраля в 16:00 по киевскому времени.