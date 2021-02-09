Дудченко может сменить Пидручного в первой гонке чемпионата мира

Тренерский штаб сборной Украины сформирует окончательный состав на смешанную эстафету непосредственно в среду, 10 февраля, утром. Об этом Юрай Санитра сообщил в эксклюзивном интервью журналисту Суспильне Спорт.

Под вопросом участие в гонке Дмитрия Подручного. У капитана мужской команды возникли проблемы со здоровьем после вечерней тренировки в понедельник, 8 февраля, в Поклюке.

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Дмитрий вошел в состав команды, но его участие - под вопросом. Если Подручный не сможет бежать в смешанной эстафете, его на втором этапе заменит Антон Дудченко.