С надеждой на продление медальной серии. Чего ждать от Украины на чемпионате мира в Поклюке?

Первый в истории чемпионат мира с виртуальными болельщиками готов ворваться в информационное пространство! С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке определятся обладатели 12 комплектов медалей в личных и командных гонках. Сможет ли Украина вмешаться в распределение наград? Давайте выяснять.

Календарь чемпионата мира в Поклюке:

Среда, 10 февраля, 16:00: Смешанная эстафета

Пятница, 12 февраля, 15:30: Спринт 10 км, Мужчины

Суббота, 13 февраля, 15:30: Спринт 7.5 км, Женщины

Воскресенье, 14 февраля, 14:15: Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

Воскресенье, 14 февраля, 16:30: Гонка преследования 10 км, Женщины

Вторник, 16 февраля, 13:05: Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

Среда, 17 февраля, 15:30: Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

Четверг, 18 февраля, 16:15: Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 20 февраля, 12:45: Эстафета 4х6 км, Женщины

Суббота, 20 февраля, 16:00: Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

Воскресенье, 21 февраля, 13:30: Масс-старт 12.5 км, Женщины

Воскресенье, 21 февраля, 16:15: Масс-старт 15 км, Мужчины

А где смотреть? UA-Перший, Евроспорт 1/2, официальный сайт IBU

Кто представит Украину в Поклюке?

По многим позициям Юрай Санитра по причине отсутствия альтернативы определился уже давно, а окончательный вид состав на чемпионат мира приобрел после чемпионата Европы в Душниках-Здруй.

На континентальном форуме билет в Словению после серебра в индивидуальной гонке заработала Анастасия Меркушина, а Вита Семеренко все же убедила тренерский штаб, что в Поклюке от нее будет больше толка, чем от молодой Екатерины Бех, которая продолжит набираться опыта на уровне Кубка IBU.

У мужчин за два последних вакантных места в заявке конкурировали Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. Цымбал снял все вопросы по своей кандидатуре после великолепного этапа в бронзовой смешанной эстафете, а Ткаленко самоустранился из борьбы после 96-го места в спринте.

Состав сборной Украины:

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал.

А как у наших с результатами в Поклюке?

Следующая медаль в Поклюке официально сделает эту рельефную трассу с затяжными подъемами и крутыми спусками самой успешной в истории украинского биатлона. Пока же этот статус Поклюка делит с Эстерсундом – по 20 медалей.

Среди действующего поколения украинских биатлонистов особенные воспоминания о Поклюке, конечно же, у Юлии Джимы. Именно здесь киевлянка в декабре 2018 года выиграла индивидуальную гонку и возглавила личный зачет Кубка мира (пусть всего лишь и на два дня).

Анастасия Меркушина и Артем Тищенко в том же сезоне сенсационно взяли бронзу в одиночной смешанной эстафете. На восьми огневых рубежах наш дуэт взял один дополнительный патрон!

Меркушина и Джима вместе с Ириной Петренко (экс-Варвинец) и Еленой Пидгрушной непосредственно причастны и к бронзовому успеху украинской эстафеты в Поклюке в сезоне 2016-2017. И снова как не восхититься снайперскими показателями украинок – только три промаха при 43 выстрелах.

Валя Семеренко в сезоне 2014-2015 заняла третье место в личном зачете Кубка мира и завоевала шесть призовых мест, включая памятное золото в масс-старте на чемпионате мира в Контиолахти. В Поклюке олимпийская чемпионка взяла две бронзы в спринте и преследовании – в тот урожайный уик-энд если Семеренко и пропускала кого-то вперед, то только звезд первой величины – Дарью Домрачеву, Кайсу Макаряйнен, Габриэлу Коукалову и Доротею Вирер.

Вы спросите, а что же мужчины? Последнюю медаль в Поклюке в декабре 2010 года в индивидуальной гонке завоевал Сергей Седнев. Дмитрий Пидручный, дебютировавший в Кубке мира именно в Поклюке, на этой трассе в личных гонках никогда выше 19-го места не поднимался, а у Артема Примы в активе два попадания в топ-15 в спринте и пасьюте в сезоне 2018-2019. Что касается эстафет, то ближе всего к медали наши парни подбирались в декабре 2016 года, когда Артем Прима, Сергей Семенов, Виталий Кильчицкий и Дмитрий Пидручный заняли четвертое место при лишь 15-секундном отставании от бронзовой Германии.

А кто среди украинцев брал медали на чемпионатах мира?

В Поклюке наша команда будет биться за продление медальной серии на чемпионатах мира до 13 лет. Последний «сухой» чемпионат украинцы провели в 2009 году в Пхенчхане. С тех пор как минимум одна медаль стала обязательной программой для сборной Украины.

Все медали действующих украинских биатлонистов на чемпионатах мира:

Валентина Семеренко:

2015, Контиолахти: золото в масс-старте;

2008, Эстерсунд: серебро в эстафете;

2013, Нове Место: серебро в эстафете;

2013, Нове Место: бронза в индивидуальной гонке;

2015, Контиолахти: бронза в спринте;

2019, Эстерсунд: бронза в эстафете;

Вита Семеренко:

2008, Эстерсунд: серебро в эстафете;

2013, Нове Место: серебро в эстафете;

2011, Ханты-Мансийск: бронза в индивидуальной гонке;

2012, Рупольдинг: бронза в спринте;

2013, Нове-Место: бронза в спринте;

2019, Эстерсунд: бронза в эстафете;

2020, Антхольц: бронза в эстафете.

Елена Пидгрушная:

2013, Нове Место: золото в спринте;

2013, Нове Место: серебро в эстафете;

2017, Хохфильцен: серебро в эстафете;

2013, Нове Место: бронза в гонке преследования;

2020, Антхольц: бронза в эстафете.

Юлия Джима:

2013, Нове Место: серебро в эстафете;

2017, Хохфильцен: серебро в эстафете;

2019, Эстерсунд: бронза в эстафете;

2020, Антхольц: бронза в эстафете.

Анастасия Меркушина:

2017, Хохфильцен: серебро в эстафете;

2019, Эстерсунд: бронза в эстафете;

2020, Антхольц: бронза в эстафете.

Дмитрий Пидручный:

2019, Эстерсунд: золото в гонке преследования.

Так а в каких гонках Украина может рассчитывать на медаль?

К главному старту сезона сборная Украины подошла с единственным серебром Юлии Джимы в индивидуальной гонке на этапе в Антхольце. Джима является и самой рейтинговой украинкой в общем зачете Кубка мира, занимая скромное 24-е место.

Именно с Джимой и ее точной стрельбой в любимой индивидуалке связаны главные медальные ожидания Украины в Поклюке. К тому же Юлия под руководством Уроша Велепеца именно на этой трассе индивидуально готовилась к сезону, так что ей и карты в руки. А дополнительной мотивацией для Джимы выступает шанс впервые в карьере завоевать малый хрустальный глобус – для этого олимпийской чемпионке нужно взять золото и рассчитывать, что Доротея Вирер не попадет в топ-5. Букмекеры солидарны с нашими ожиданиями, включая Джиму в топ-8 фаворитов индивидуальной гонки. Посмотрим, что произойдет 16 февраля.

Дмитрий Пидручный в этом сезоне очень нестабилен – у лидера сборной Украины всего 82% закрытых мишеней на стрельбище, а ногами он выдает худшие показатели с сезона 2014-2015. И все же нельзя не отметить умение Пидручного выстрелить на короткой дистанции – Дмитрий дважды в сезоне заезжал в топ-8 в спринтах. Почему бы не повторить это в Поклюке? Тем более, что в 2019 году на чемпионате мира в Эстерсунде украинец в этой дисциплине остановился в 0,3 секунды от бронзы. Только в отличие от биатлонистов калибра Йоханнеса Бё и Эмильена Жаклена права на промах на огневых рубежах у Пидручного не будет. Впрочем, он и сам это прекрасно понимает.

Елена Пидгрушная в свои лучшие годы всегда входила в расширенный список фаворитов спринтерских гонок, но в этом сезоне у капитана сборной Украины коронная дисциплина откровенно не пошла. После неплохого выступления в Контиолахти (10 и 25 места) Пидгрушная в трех спринтах подряд не попала даже в топ-50. Но если Елена снова вышла на пик формы к чемпионату мира, то ей по силам преподнести еще один сюрприз. Мы-то прекрасно знаем, на какие подвиги на финальном круге способна здоровая Пидгрушная.

Традиционной ставки на женскую эстафету в этот раз не будет. Сложно представить, как украинки при нынешнем неопределенном состоянии Пидгрушной, Блашко и сестер Семеренко собираются прорываться на подиум сквозь сопротивление мощных квартетов из Норвегии, Франции, Швеции и Германии. Да и в остальных командных гонках Украина котируется как твердый середняк, но не более того. Впрочем, чемпионат мира поэтому и считается особенным событием в календаре каждого биатлонного фаната, потому что именно здесь рождаются самые громкие сенсации и новые имена.