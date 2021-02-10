ЧМ в Поклюке: Пидручный выступит в смешанной эстафете

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный сможет выступить в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Юрай Санитра.

Накануне в СМИ появилась информация, что Пидручный может пропустить первую гонку чемпионата мира по состоянию здоровья. В таком случае на второй этап смешанной эстафеты вышел бы Антон Дудченко.

Смешанная эстафета на чемпионате мира в Словении пройдет сегодня, 10 февраля. Начало гонки в 16:00 по киевскому времени.