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ЧМ в Поклюке: Пидручный выступит в смешанной эстафете

Биатлон
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ЧМ в Поклюке: Пидручный выступит в смешанной эстафете
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный сможет выступить в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Юрай Санитра.

Накануне в СМИ появилась информация, что Пидручный может пропустить первую гонку чемпионата мира по состоянию здоровья. В таком случае на второй этап смешанной эстафеты вышел бы Антон Дудченко.

Смешанная эстафета на чемпионате мира в Словении пройдет сегодня, 10 февраля. Начало гонки в 16:00 по киевскому времени.

Ранее UA-Футбол сообщал, где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке.

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В статье: Дмитрий Пидручный чемпионат мира по биатлону-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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