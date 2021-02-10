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ЧМ в Поклюке: Пидручный выступит в смешанной эстафете
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Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный сможет выступить в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Юрай Санитра.
Накануне в СМИ появилась информация, что Пидручный может пропустить первую гонку чемпионата мира по состоянию здоровья. В таком случае на второй этап смешанной эстафеты вышел бы Антон Дудченко.
Смешанная эстафета на чемпионате мира в Словении пройдет сегодня, 10 февраля. Начало гонки в 16:00 по киевскому времени.
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