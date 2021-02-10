Биатлон онлайн текстовая трансляция Чемпионата мира. Смешанная эстафета в Поклюке

Сегодня, 10 февраля стартует чемпионат мира 2021 по биатлону.

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию классической смешанной эстафеты в рамках Чемпионата мира 2021 в Поклюке (Словения). Гонка стартует в 16:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями смешанной эстафеты при участии сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

10-1. Артем Прима

10-2. Дмитрий Пидручный

10-3. Юлия Джима

10-4. Елена Пидгрушна

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Чего ждать от Украины на чемпионате мира?

ОНЛАЙН:

Отметка 14,1 км. - украинец на 3 месте, +48,8с.

Отметка 13,3 км - Дима на 3 позиции, +39,3с.

СТРЕЛЬБА №4: Бё, Фиен-Майе (+22,5с.), Гоу (+27,6с.), Пидручный (+34,2с.)

Отметка 11,6 км. - украинец на 3 месте, +19,9с.

Отметка 10,8 км. - Дима на 4 месте, +18,2с.

СТРЕЛЬБА №3: Бё, Гоу (+7,8с.), Фиен-Майе (+10,2с.) ... 5 место Пидручный (0+1) (+13,0с.)

Отметка 9,1 км. - Дима на 4 месте, +8,2с.

Отметка 8,3 км. - Пидручный на 4 позиции, +7,5с.

СМЕНА №1: Беларусь, Франция (+4,1с.), Норвегия (+4,3с.) .... 5 место УКРАИНА (+13,6с.)

Отметка 6,6 км. - украинец на 6 позиции, +18,9с.

Отметка 5,8 км. - Артем на 6 месте, +19,1с.

СТРЕЛЬБА №2: Смольски, Жаклен (+2,0с.), Гоу (+10,6с.) .... 6 место Прима (0+1; 0+0) (+17,3с.)

Отметка 4,1 км. - украинец на 7 месте, +8,3с.

Отметка 3,3 км . - Прима на 6 месте, +6,9с.

СТРЕЛЬБА №1: Лагрейд, Фак. (+4,1с.) Самуельсон (+6,0с.) ... 6 место Прима (0+1) (+9,0с.)

Отметка 1,6 км. - Артем на 9 месте, + 5,6с.

Отметка 0,8 км. - Прима на 10 позиции, + 3,9с.

ГОНКА СТАРТОВАЛА !!!

15:35. Вашему вниманию коментарии участников сегодняшней гонки.

15:30. Биатлон возвращается на UA-Футбол! Настало время первой гонки на Чемпионате мира в Поклюке – ровно через 30 минут мужчины, а за ними и женщины отправятся на старт смешанной эстафеты. Болеем вместе за Украину!