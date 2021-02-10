Норвегия победила в смешанной эстафете Кубка мира. Украине не хватило полсекунды до медали

В среду, 10 февраля, в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета в рамках чемпионата мира-2021 по биатлону.

Победу в одержала сборная Норвегии, на втором месте финишировала Австрия, а тройку лидеров замкнула Швеция.

Что касается нашей команды, то Украина расположилась на четвертой строчке, уступив лидеру 31,1 секунды.

Артём Прима свой этап завершил с одним промахом и на пятом месте. Дмитрий Пидручный, который всё-таки смог принять участие в гонке, трижды закрыл мишень с помощью доп.патронов, но поднял украинцев на третью позицию. Джима с одним промахом смогла поднять нашу команду даже на второе место. На заключительном этапе Пидгрушная прошла без промахов стрельбу лежа, однако была вынуждена использовать три патрона на стойке. Это привело к тому, что Елена не только отпустила австрийку Лизу-Терезу Хаузер, но и пропустила вперед шведку Ханну Эберг.

Результаты гонки

1. Норвегия

2. Австрия +27.0

3. Швеция +30.6

4. Украина +31.1

5. Франция +46.2

6. Италия +58.9

7. Германия +1:04.9

8. Канада +2:06.0