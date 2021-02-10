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Норвегия победила в смешанной эстафете Кубка мира. Украине не хватило полсекунды до медали
В среду, 10 февраля, в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета в рамках чемпионата мира-2021 по биатлону.
Победу в одержала сборная Норвегии, на втором месте финишировала Австрия, а тройку лидеров замкнула Швеция.
Что касается нашей команды, то Украина расположилась на четвертой строчке, уступив лидеру 31,1 секунды.
Артём Прима свой этап завершил с одним промахом и на пятом месте. Дмитрий Пидручный, который всё-таки смог принять участие в гонке, трижды закрыл мишень с помощью доп.патронов, но поднял украинцев на третью позицию. Джима с одним промахом смогла поднять нашу команду даже на второе место. На заключительном этапе Пидгрушная прошла без промахов стрельбу лежа, однако была вынуждена использовать три патрона на стойке. Это привело к тому, что Елена не только отпустила австрийку Лизу-Терезу Хаузер, но и пропустила вперед шведку Ханну Эберг.
1. Норвегия
2. Австрия +27.0
3. Швеция +30.6
4. Украина +31.1
5. Франция +46.2
6. Италия +58.9
7. Германия +1:04.9
8. Канада +2:06.0
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