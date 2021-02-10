Пидручный: Бросился в борьбу с первых метров

В флэш-комментарии Дмитрий Пидручный рассказал о своем этапе в смешанной эстафете, которой начался чемпионат мира в Поклюке.

"Восьмого февраля возникли проблемы со здоровьем. Непонятно почему. Вчера уже чувствовал себя лучше, но тренер решил дать такую информацию, в случае чего меня сможет заменить Антон Дудченко.

Но сегодня утром все стало на свои места. Чувствовал себя хорошо, в принципе, и по трассе боролся достаточно хорошо с лидерами. Думаю, что те проблемы, которые были, - позади. Надеюсь, что в дальнейшем они не будут проявляться. Я бросился в борьбу с первых метров, возможно это сказалось позже на стрельбе.

С первого круга работал в довольно мощном режиме. К сожалению, на последнем круге немного не хватило сил, чтобы подтянуться к французу. Старался догонять и на первом круге лидеров, и на втором. Догнал Кантена Фийона, и затем держал с ним темп. Скажу, что было довольно трудно. Я думаю, что это была одна из причин, почему на стрельбе чувствовал себя не так уверенно, как хотелось бы", - сказал биатлонист в интервью Суспильне Спорт.