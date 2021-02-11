Пидгрушная обвинила Эберг в неспортивном поведении. "За двадцать лет в спорте такую наглость я увидела впервые"

Накануне Елена Пидгрушная на финальном этапе смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в Поклюке в борьбе за бронзу в финишном створе проиграла шведке Ханне Эберг.

"Когда началась борьба на последнем круге, то я на основном подъеме достаточно близко подобралась к шведке, и на спуск я, по сути, уже шла ей в спину. Лыжи работали очень хорошо, и я понимала, что могу бороться и даже обходить ее.

Когда пошла вторая половина круга, я начала обходить Эберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня справа, начала смещаться в сторону, выталкивая меня на «свежак», а иногда даже в кусты. То, что я кричала: «Хоп, хоп!», не имело никакой реакции, и как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала, так было несколько раз.

Это – абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за двадцать лет в спорте, я такую наглость и хамство видела впервые.

После этого на последний подъем я уже пошла за ней, потом на спуск, лыжи прекрасно катили, и даже несмотря на то, что я вновь вышла в свежак, начала шведку обгонять, фактически выровнялась, и в этот момент она просто начала переставлять лыжи между моих Я чуть не упала, и, понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры. Повторюсь, это – абсолютно недопустимое поведение в спорте, и я считаю, что таких спортсменов нужно наказывать.

Я была абсолютно шокирована после финиша, и даже сейчас злость такая, что руки трясутся. Наверное, хорошо, что я не видела Эберг после финиша и не знаю английский в достаточной мере, чтобы выразить все, что было на сердце сейчас.

Можно сказать, что это – лишь эмоции от потерянной медали. Но я полностью отвечаю за свои слова. На трассе есть камеры, и даже если эти моменты не попали в трансляцию, все это можно увидеть при просмотре видеозаписи", - сказала Пидгрушная после гонки.

Сборная Украины протест на действия Ханны Эберг на финальном этапе смешанной эстафеты в Поклюке подавать не стала.