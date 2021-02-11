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Эберг ответила Пидгрушной. "Она же не думала, что я просто так уступлю ей лыжню"

Биатлон
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Шведка уверена в своей правоте

Эберг ответила Пидгрушной. "Она же не думала, что я просто так уступлю ей лыжню"
Новина українською

Во вчерашней смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке сборная Швеции усилиями Ханны Эберг в борьбе за бронзу обошла команду Украины, которую на последнем этапе представляла Елена Пидгрушная.

После гонки капитан украинской сборной обвинила Эберг в неспортивном поведении.

Шведка, занимающая в общем зачете Кубка мира третье место, отреагировала на недовольство Пидгрушной.

"Похоже, Пидгрушная была очень раздражена из-за того, что я не пропустила ее, но она же не думала, что я просто так уступлю ей лыжню.

Она что-то кричала, однако я знала, что ей будет сложно обойти меня, потому что на трассе много поворотов, а когда выпадает столько снега, то в Поклюке сложно обгонять", - цитирует Эберг шведское издание Aftonbladet.

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В статье: Елена Пидгрушна Ханна Эберг чемпионат мира по биатлону-2021
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