ЧМ в Поклюке. Смешанная эстафета: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке выиграла Норвегия со Стурлой Легрейдом, Йоханнесом Бё, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд, Австрия взяла серебро, а Швеция в борьбе за бронзу обошла команду Украины.

Норвегия на третьем чемпионате мира подряд выиграла смешанную эстафету, причем Олсбю-Ройселанд, Бё-младший и Экхофф причастны к каждому из трех триумфов своей команды.