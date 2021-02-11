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ЧМ в Поклюке. Смешанная эстафета: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Биатлон
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Смотрим, чем закончилась первая гонка главного старта сезона

ЧМ в Поклюке. Смешанная эстафета: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
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Смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке выиграла Норвегия со Стурлой Легрейдом, Йоханнесом Бё, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд, Австрия взяла серебро, а Швеция в борьбе за бронзу обошла команду Украины.

Норвегия на третьем чемпионате мира подряд выиграла смешанную эстафету, причем Олсбю-Ройселанд, Бё-младший и Экхофф причастны к каждому из трех триумфов своей команды.

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В статье: чемпионат мира по биатлону-2021
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