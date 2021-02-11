Прима о конфликте Пидгрушной и Эберг: Нужно было подавать протест

Накануне сборная Украины на последних метрах смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке упустила бронзу в борьбе со Швецией. После гонки Елена Пидгрушная обвинила Ханну Эберг в неспортивном поведении .

Артем Прима, который в смешанной эстафете бежал первый этап, солидарен с мнением капитана женской сборной.

"Хотел бы сказать, что не совсем доволен поведением шведской спортсменки – оно было действительно неспортивное. Я поддерживаю Лену полностью, на все 100%, что шведка была неправа в нескольких эпизодах. Это неспортивное поведение, потому считаю, что тренеры однозначно должны были подавать протест, а жюри - рассматривать этот вопрос.

Команды топ-шестерки стран «не стесняются» в таких случаях и сразу подают протест. В данном случае – тем более, потому что это – не какие-то рядовые соревнования, это – чемпионат мира, где каждый выкладывается на своем этапе, борется до последнего. Лена также до последнего отдавала свои силы.

Еще хочу пару слов подчеркнуть. Спасибо команде – Диме и девушкам, которые бежали эстафету, ведь все боролись и отдавались до конца. Спасибо сервису, тренерскому составу, докторам и массажистам! И по трассе сегодня все работали и помогали, даже ребята, которые тренировались, вышли и подгоняли нас", - сказал Прима.