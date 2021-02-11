Санитра объяснил, почему Украина не подала протест на результаты смешанной эстафеты в Поклюке

Накануне сборная Украины заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. На последних метрах гонки Елена Пидгрушная упустила бронзу в борьбе со шведкой Ханной Эберг.

Позднее Пидгрушная обвинила соперницу в неспортивном поведении и заявила о том, что Украине стоило подать протест на действия шведки.

"Я несколько раз пересмотрел повтор по телевидению, видел анализ в украинских СМИ. Это просто борьба на последнем круге: тот, кто на шаг впереди, может выбирать траекторию трассы.

Думаю, подавать вчера протест не было логики. Надо это понимать как спортивную борьбу в конце, принять для себя решение, как поступать в следующий раз, когда будет такая ситуация. Думаю, Елена правильно была немного разочарована, но на дисквалификацию Швеции это не тянуло.

Пидгрушная показала, что на подъемах была сильнее Эберг. На том последнем долгом подъеме, где она пыталась обойти, надо было активнее идти к Эберг. Можно было бы и в контакт идти: с лыжами или палками – никто бы ничего не сказал. Вот там был момент.

А потом в этих поворотах, еще и профиль финиша – там уже сложно было бороться и сделать что-то лучше", - сказал Юрай Санитра.