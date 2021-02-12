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ЧМ в Поклюке: Дудченко первым среди украинцев стартует в спринте
Болеем за наших
Представлен старт-лист мужской спринтерской гонки в рамках чемпионата мира в Поклюке.
Украина заявила на гонку четверых биатлонистов – за первый комплект личных медалей поспорят Антон Дудченко (№7), Дмитрий Пидручный (№46), Артем Прима (№93) и Богдан Цымбал (№97).
Лидер Кубка мира Йоханнес Бё убежит в гонку под 28-м номером, а действующий чемпион мира в этой дисциплине Александр Логинов получил 12-й стартовый номер.
Полный старт-лист мужского спринта (начало гонки в 15:30 по киевскому времени)
Ранее UA-Футбол рассказывал, где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке.
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