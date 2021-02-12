ЧМ в Поклюке: Дудченко первым среди украинцев стартует в спринте

Представлен старт-лист мужской спринтерской гонки в рамках чемпионата мира в Поклюке.

Украина заявила на гонку четверых биатлонистов – за первый комплект личных медалей поспорят Антон Дудченко (№7), Дмитрий Пидручный (№46), Артем Прима (№93) и Богдан Цымбал (№97).

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё убежит в гонку под 28-м номером, а действующий чемпион мира в этой дисциплине Александр Логинов получил 12-й стартовый номер.

Полный старт-лист мужского спринта (начало гонки в 15:30 по киевскому времени)

Ранее UA-Футбол рассказывал, где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке.