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Этап Кубка мира в Холменколлене не состоится

Биатлон
(1 голосов)

Второй год подряд

Этап Кубка мира в Холменколлене не состоится

Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном уровне сообщил, что этап Кубка мира в Холменколлене исключен из расписания 2020-2021.

Накануне норвежские власти в связи с пандемией коронавируса отменили все международные соревнования, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам и этап Кубка мира по биатлону.

IBU позднее примет решение о том, где пройдет финальный этап Кубка мира.

Напомним, год назад Холменколлен из-за коронавируса также не смог принять финальный этап Кубка мира.

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В статье: коронавирус Кубок мира по биатлону 2020-2021
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