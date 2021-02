Этап Кубка мира в Холменколлене не состоится

Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном уровне сообщил, что этап Кубка мира в Холменколлене исключен из расписания 2020-2021.

Накануне норвежские власти в связи с пандемией коронавируса отменили все международные соревнования, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам и этап Кубка мира по биатлону.

IBU позднее примет решение о том, где пройдет финальный этап Кубка мира.

We're disappointed that the World Cup Finals won't be taking place in Holmenkollen but we hope to be back next year.????????????✌



More updates on the World Cup Finals of the current season in due course. https://t.co/s4DUVf4kzi