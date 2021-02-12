Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Этап Кубка мира в Холменколлене не состоится
Второй год подряд
Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном уровне сообщил, что этап Кубка мира в Холменколлене исключен из расписания 2020-2021.
Накануне норвежские власти в связи с пандемией коронавируса отменили все международные соревнования, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам и этап Кубка мира по биатлону.
IBU позднее примет решение о том, где пройдет финальный этап Кубка мира.
We're disappointed that the World Cup Finals won't be taking place in Holmenkollen but we hope to be back next year.????????????✌— IBU World Cup (@IBU_WC) February 11, 2021
More updates on the World Cup Finals of the current season in due course. https://t.co/s4DUVf4kzi
Напомним, год назад Холменколлен из-за коронавируса также не смог принять финальный этап Кубка мира.
Популярное сейчас
- Швейцарская система. Как в 2024 году будет выглядеть Лига чемпионов
- Банк стал новым генеральным партнером киевского Динамо
- Гвардиола: Я могу позвонить Месси и компании, чтобы сыграть с Баварией за 7-й трофей
- Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО