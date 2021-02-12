Мужской спринт в Поклюке: текстовая онлайн-трансляция Чемпионата мира мира по биатлону

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на чемпионате мира 2021 в словенской Поклюке.

Парни выйдут на старт ровно в 15:30 по киевскому времени.

Следите за гонкой вместе с онлайном от UA-Футбол в текстовой онлайн-трансляции прямо в этой новости. Также на нашем сайте вы можете найти календарь Кубка мира по биатлону здесь.

Где смотреть гонки Чемпионата мира?

Календарь Чемпионата мира

ОНЛАЙН:

15:05. Вашему вниманию лучшие моменты первой гонки мирового первенства - классической смешанной эстафеты.

15:00. Стартовые позиции украинцев в гонке:

7. Антон Дудченко

46. Дмитрий Пидручный

93. Артем Прима

97. Богдан Цымбал