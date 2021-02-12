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Мужской спринт в Поклюке: текстовая онлайн-трансляция Чемпионата мира мира по биатлону

Биатлон
(1 голосов)

Текстовая онлайн-трансляция спринт Поклюка 12.02.2021

Мужской спринт в Поклюке: текстовая онлайн-трансляция Чемпионата мира мира по биатлону

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на чемпионате мира 2021 в словенской Поклюке.

Парни выйдут на старт ровно в 15:30 по киевскому времени.

Следите за гонкой вместе с онлайном от UA-Футбол в текстовой онлайн-трансляции прямо в этой новости. Также на нашем сайте вы можете найти календарь Кубка мира по биатлону здесь.

Где смотреть гонки Чемпионата мира?

Календарь Чемпионата мира

ОНЛАЙН:

15:05. Вашему вниманию лучшие моменты первой гонки мирового первенства - классической смешанной эстафеты.

15:00. Стартовые позиции украинцев в гонке:

7. Антон Дудченко

46. Дмитрий Пидручный

93. Артем Прима

97. Богдан Цымбал

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Антон Дудченко биатлон онлайн Богдан Цымбал Кубок мира по биатлону 2020-2021 чемпионат мира по биатлону-2021
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