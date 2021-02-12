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Мужской спринт в Поклюке: текстовая онлайн-трансляция Чемпионата мира мира по биатлону
Текстовая онлайн-трансляция спринт Поклюка 12.02.2021
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на чемпионате мира 2021 в словенской Поклюке.
Парни выйдут на старт ровно в 15:30 по киевскому времени.
Следите за гонкой вместе с онлайном от UA-Футбол в текстовой онлайн-трансляции прямо в этой новости. Также на нашем сайте вы можете найти календарь Кубка мира по биатлону здесь.
ОНЛАЙН:
15:05. Вашему вниманию лучшие моменты первой гонки мирового первенства - классической смешанной эстафеты.
15:00. Стартовые позиции украинцев в гонке:
7. Антон Дудченко
46. Дмитрий Пидручный
93. Артем Прима
97. Богдан Цымбал
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