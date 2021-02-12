  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. ЧМ в Поклюке: Понсиулома сенсационно выиграл спринт, Прима замкнул топ-20
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ в Поклюке: Понсиулома сенсационно выиграл спринт, Прима замкнул топ-20

Биатлон
(1 голосов)

Первая личная медаль чемпионата мира уехала в Швецию

ЧМ в Поклюке: Понсиулома сенсационно выиграл спринт, Прима замкнул топ-20

Новина українською

За счет безупречной стрельбы и традиционно отличной скорости на лыжне чемпионом мира в спринте стал Мартин Понсиулома, который ранее ни разу не побеждал в личных гонках Кубка мира. Понсиулома – первый в истории швед с золотом чемпионата мира в этой дисциплине.

Вместе с Понсиуломой на подиум первой личной гонки в Поклюке поднялись два француза – Симон Дестье и Эмильен Жаклен. Звездные норвежцы во главе с лидером Кубка мира Йоханнесом Бё в этот раз остались без медалей. Бё-младший был абсолютно лучшим по лыжному ходу, но два промаха на лежке отбросили его лишь на пятое место.

Артем Прима с одной осечкой на лежке из-за позднего стартового номера ногами не смог показать свой максимум. Тем не менее, биатлонист из Чернигова побил личный рекорд в гонках чемпионата мира – ранее его лучшим результатом было 22-е место в спринте в Холменколлене в 2016 году.

Дмитрий Пидручный после двух подряд финишей в топ-10 в спринтах чемпионата мира сегодня с двумя штрафными кругами не попал даже в топ-20.

Наряду с Примой еще одним героем дня в сборной Украины стал Богдан Цымбал, который в дебютной гонке на чемпионате мира попал в топ-30 и заработал первые очки в карьере.

Чемпионат мира в Поклюке. Мужчины. Результаты спринта:

1. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0) 24:41,1

2. Симон Дестье (Франция, 0+0) +11,2

3. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0) +12,9

...

20. Артем Прима (Украина, 1+0) +1:01,8

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:05,0

30. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +1:20,4

78. Антон Дудченко (Украина, 2+1) +2:57,7

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный Мартин Понсилуома чемпионат мира по биатлону-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...