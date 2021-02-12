ЧМ в Поклюке: Понсиулома сенсационно выиграл спринт, Прима замкнул топ-20

За счет безупречной стрельбы и традиционно отличной скорости на лыжне чемпионом мира в спринте стал Мартин Понсиулома, который ранее ни разу не побеждал в личных гонках Кубка мира. Понсиулома – первый в истории швед с золотом чемпионата мира в этой дисциплине.

Вместе с Понсиуломой на подиум первой личной гонки в Поклюке поднялись два француза – Симон Дестье и Эмильен Жаклен. Звездные норвежцы во главе с лидером Кубка мира Йоханнесом Бё в этот раз остались без медалей. Бё-младший был абсолютно лучшим по лыжному ходу, но два промаха на лежке отбросили его лишь на пятое место.

Артем Прима с одной осечкой на лежке из-за позднего стартового номера ногами не смог показать свой максимум. Тем не менее, биатлонист из Чернигова побил личный рекорд в гонках чемпионата мира – ранее его лучшим результатом было 22-е место в спринте в Холменколлене в 2016 году.

Дмитрий Пидручный после двух подряд финишей в топ-10 в спринтах чемпионата мира сегодня с двумя штрафными кругами не попал даже в топ-20.

Наряду с Примой еще одним героем дня в сборной Украины стал Богдан Цымбал, который в дебютной гонке на чемпионате мира попал в топ-30 и заработал первые очки в карьере.

Чемпионат мира в Поклюке. Мужчины. Результаты спринта:

1. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0) 24:41,1

2. Симон Дестье (Франция, 0+0) +11,2

3. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0) +12,9

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20. Артем Прима (Украина, 1+0) +1:01,8

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:05,0

30. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +1:20,4

78. Антон Дудченко (Украина, 2+1) +2:57,7