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Главный тренер сборной Украины по биатлону подвел итоги спринтерской гонки

Биатлон
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Он доволен результатами своих подопечных

Главный тренер сборной Украины по биатлону подвел итоги спринтерской гонки

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Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал в интервью Суспильне Спорт спринтерскую гонку на чемпионате мира в исполнении своих подопечных.

- Думаю, что Антон Дудченко чуть больше переживает, ведь это его первый старт здесь, на чемпионате мира. На лежке первые три выстрела были кучно сверху, а затем - промах на седьмом и пять часов. На стойке было четыре хороших выстрела, как и на лежке, а последний выстрел - промах. По трассе бежал неплохо, но три штрафных круга для хорошего результата на сегодня - это много.

- У Дмитрия Подручного стрельба лежа имела тенденцию к смещению вправо. Не прошел габарит на три часа. На стойке тоже очень хороших четыре выстрела, и один габарит на десять часов. Дима хорошо двигался по трассе. Первый круг начал с небольшим запасом, но потом добавил, после стрельбы проигрывал 55 секунд, поэтому надо было немного лучше стрелять сегодня.

- И Пидручному, и Приме нужно было стрелять так, как Цымбал сегодня. Но по трассе ребята хорошо выглядели и двигались практически с лидерами. Но вот на стрельбе не могли справиться - чувствовал я и по Антону, и по Дмитрию, и по Артему, что немного есть какое-то напряжение. Но позиция, я думаю, что неплохая на гонку преследования.

- Очень порадовал Богдан Цымбал. Я боялся его старта сегодня, потому что на тренировках он имел еще проблемы с адаптацией к высоте. Плохо ему дышалось, но справился очень хорошо. Стрельба просто "эксклюзивная". Стрельба порадовала меня еще и учитывая тактику на эстафету.

- Антон Дудченко сегодня не справился со стрельбой, и на трассе не был таким, как было нужно. Но я считаю, что если говорить о команде в целом, то пробежали достойно. И дальше, думаю, что если справимся со стрельбой, то результат будет лучшим.

- Мы имели хорошие позиции вдоль трассы, где спортсмены получают информацию - подгоняем их вперед. Я имел сегодня возможность, поэтому стал перед финишем, покричал немного.

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В статье: Юрай Санитра
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Источник:
Суспильне

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