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Сборная Украины назвала состав на спринтерскую гонку в Поклюке
Состав оказался предсказуемым
Завтра, 13 февраля, в словенской Поклюке пройдет женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.
Сборная Украины определилась с составом:
Поклюка. Чемпионат мира
Спринт. Женщины (15:30)
14. Елена Пидгрушная
39. Юлия Джима
69. Валя Семеренко
92. Дарья Блашко
Женская спринтерская гонка продолжит программу ежегодного чемпионата мира по биатлону. Каждая сборная может быть представлена четырьмя спортсменами, также по итогам спринта сформируется стартовый лист на гонку преследования. Дистанция трассы составит 7.5 км раздельным стартом с двумя огневыми рубежами.
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