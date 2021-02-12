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Сборная Украины назвала состав на спринтерскую гонку в Поклюке

Биатлон
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Состав оказался предсказуемым

Сборная Украины назвала состав на спринтерскую гонку в Поклюке

Новина українською

Завтра, 13 февраля, в словенской Поклюке пройдет женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

Сборная Украины определилась с составом:

Поклюка. Чемпионат мира

Спринт. Женщины (15:30)

14. Елена Пидгрушная
39. Юлия Джима
69. Валя Семеренко
92. Дарья Блашко

Женская спринтерская гонка продолжит программу ежегодного чемпионата мира по биатлону. Каждая сборная может быть представлена ​​четырьмя спортсменами, также по итогам спринта сформируется стартовый лист на гонку преследования. Дистанция трассы составит 7.5 км раздельным стартом с двумя огневыми рубежами.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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