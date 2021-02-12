Сборная Украины назвала состав на спринтерскую гонку в Поклюке

Завтра, 13 февраля, в словенской Поклюке пройдет женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

Сборная Украины определилась с составом:

Поклюка. Чемпионат мира

Спринт. Женщины (15:30)

14. Елена Пидгрушная

39. Юлия Джима

69. Валя Семеренко

92. Дарья Блашко

Женская спринтерская гонка продолжит программу ежегодного чемпионата мира по биатлону. Каждая сборная может быть представлена ​​четырьмя спортсменами, также по итогам спринта сформируется стартовый лист на гонку преследования. Дистанция трассы составит 7.5 км раздельным стартом с двумя огневыми рубежами.