Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Женский спринт в Поклюке. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта в рамках чемпионата мира в Поклюке. Гонка с раздельным стартом на 7,5 км с двумя заездами на стрельбище начнется в 15:30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями спринта при участии четырех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

14. Елена Пидгрушная

39. Юлия Джима

69. Валя Семеренко

92. Дарья Блашко

Онлайн

16:43. На этом наш онлайн подходит к завершению. Оставайтесь с UA-Футбол и любите биатлон!

16:41. Тириль Экхофф, Анаис Шевалье-Буше и Анна Сола – тройка призеров спринта на чемпионате мира в Поклюке.

А Украина представлена в топ-15 сразу двумя биатлонистками.

Юлия Джима заняла 36-е место, Валя Семеренко отобралась в преследование с 49-го места.

16:38. Блашко финишировала на 14-м месте!

Это второй лучший результат украинки в карьере. И это при позднем стартовом номере. Просто браво!

16:32. Блашко точна на стойке!

Дарья убежала на последний круг на 17-м месте. Есть шанс стать лучшей украинкой в этой гонке.

16:24. Блашко зашла на круг штрафа на лежке

Дарья идет 32-й с 45-секундным отставанием от лидеров. Шансы на очки есть, но нужно закрывать все мишени на стойке.

16:22. Валя Семеренко дважды ошиблась на стойке

С тремя кругами штрафа олимпийская чемпионка покинула огневой рубеж на скромном 35-м месте (+1:47.0).

16:17. Тириль Экхофф уже ничего не помешает стать 8-кратной чемпионкой мира. Сегодня норвежка завоевала второе личное золото в карьере.

She already has a Sprint???? to her name - can @TirilEckhoff crown herself World Champion again, five years after winning in Holmenkollen? ????????????https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/bfk2WxOUje