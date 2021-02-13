Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Женский спринт в Поклюке. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта в рамках чемпионата мира в Поклюке. Гонка с раздельным стартом на 7,5 км с двумя заездами на стрельбище начнется в 15:30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями спринта при участии четырех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

14. Елена Пидгрушная

39. Юлия Джима

69. Валя Семеренко

92. Дарья Блашко

Полный старт-лист спринта

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16:43. На этом наш онлайн подходит к завершению. Оставайтесь с UA-Футбол и любите биатлон!

16:41. Тириль Экхофф, Анаис Шевалье-Буше и Анна Сола – тройка призеров спринта на чемпионате мира в Поклюке.

А Украина представлена в топ-15 сразу двумя биатлонистками.

Юлия Джима заняла 36-е место, Валя Семеренко отобралась в преследование с 49-го места.

16:38. Блашко финишировала на 14-м месте!

Это второй лучший результат украинки в карьере. И это при позднем стартовом номере. Просто браво!

16:32. Блашко точна на стойке!

Дарья убежала на последний круг на 17-м месте. Есть шанс стать лучшей украинкой в этой гонке.

16:24. Блашко зашла на круг штрафа на лежке

Дарья идет 32-й с 45-секундным отставанием от лидеров. Шансы на очки есть, но нужно закрывать все мишени на стойке.

16:22. Валя Семеренко дважды ошиблась на стойке

С тремя кругами штрафа олимпийская чемпионка покинула огневой рубеж на скромном 35-м месте (+1:47.0).

16:17. Тириль Экхофф уже ничего не помешает стать 8-кратной чемпионкой мира. Сегодня норвежка завоевала второе личное золото в карьере.

She already has a Sprint???? to her name - can @TirilEckhoff crown herself World Champion again, five years after winning in Holmenkollen? ????????????https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/bfk2WxOUje — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2021

16:14. Как не восхититься последним кругом Пидгрушной! Быстрее Елены финишировала только Франциска Пройсс.

За счет финального рывка украинка уже вряд ли выпадет из топ-15.

16:11. Валя Семеренко мажет на лежке

С одним промахом украинка вернулась на трассу на 38-м месте (+53,9).

16:05. У Джимы еще два промаха…

С тремя кругами штрафа Юлия не только завалила спринт, но и фактически перечеркнула свои шансы в преследовании. Сейчас киевлянка на 24-м месте (+1:40.3).

16:03. Пидгрушная прошла последний круг в одни ноги с Экхофф!

Елена некоторое время входила в топ-3, но сейчас ее постепенно отодвигают вниз.

16:02. Промежуточное положение в топ-10 после двух стрельб:

15:59. Джима зашла на круг штрафа

После лежке Юлия не входит в топ-20, а ее отставание от лидеров превышает 45 секунд.

15:57. Анна Сола! Белоруска сенсационно попала все на огневом рубеже и перехватила лидерство у Экхофф. 0,4 секунды между двумя лидерами гонки.

15:55. Экхофф делает заявку на золото! Норвежка выбила 10 из 10 на стрельбище и убежала на последний круг с 17-секундным отрывом от Херрманн.

15:53. Пидгрушная закрыла все мишени на стойке

С одним промахом Елена проигрывает Херрманн почти 50 секунд. Кажется, топ-20 капитану сборной Украины сегодня не светит.

15:51. Два круга штрафа у Олсбю-Ройселанд! Норвежка теряет надежды на защиту титула! 22 секунды она проигрывает графику Херрманн.

15:49. Херрманн зашла на круг штрафа на стойке. А тем временем Анаис Шевалье-Буше побила график немки после лежки. Борьба за медали в самом разгаре!

15:48. Экхофф с чистой лежкой ворвалась в топ-3 (+5,3). Фавориты спринта пока на стрельбище не ошибаются.

15:46. Пидгрушная заработала круг штрафа на лежке

Елена вернулась на трассу на промежуточном 12-м месте (+56,8).

15:44. Олсбю-Ройселанд выбила 5 из 5 на лежке. Но действующая чемпионка мира в спринте пока проигрывает Херрманн почти 4 секунды.

15:42. Елена Пидгрушная на отсечке 1,6 км проигрывает Херрманн уже 23 секунды. К слову, немка только что закрыла все мишени на лежке и стала серьезным претендентом на медаль.

15:40. Давидова уже успела поймать два круга штрафа. Один промах и у Алимбековой.

15:30. Гонка стартовала!

Спринт открывает чешка Маркета Давидова!

15:20. Среди действующих биатлонисток чемпионками мира в спринте становились только Тириль Экхофф, Марте Олсбю-Ройселанд и наша Елена Пидгрушная!

15:10. В Поклюке стоит отличная погода. Посмотрим, кто выстрелит в таких условиях.

We've got blue skies, we've got sunshine ... but there is also a fair bit of wind in @BiatlonPokljuka today. Good work during zeroing is even more important today. ????️☀️https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/69hlblmEn4 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2021

15:00. Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию женского спринта на чемпионате мира в Поклюке. Гонка стартует ровно через 30 минут!