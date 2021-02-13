Марте Олсбю: Бежать все гонки на чемпионате мира - это трудно

Норвежская биатлонистка, лидер общего зачета Кубка мира Марте Олсбю прокомментировала расписание гонок на чемпионате мира в словенской Поклюке. Ее слова цитирует VG:

"Программа чемпионата мира уже несколько лет остается сложной. Так стало после того, как добавили одну гонку. Меня не удивило, что я заболела гриппом сразу после ЧМ в прошлом году.

Бежать все гонки на чемпионате мира - это тяжело. Это требует максимальной мобилизации в течение длительного времени. После этого вы немного выбивается из сил", - сказала она.

Также по этому поводу высказалась и ее партнерша по команде Тирил Экхоф.

"Я рада жесткой программе чемпионата - тогда соперницы из других стран особенно устают. Мне она подходит, я хорошо это переношу и думаю, что мне это идет на пользу. С нетерпением жду выступлений" - сказала она.