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Марте Олсбю: Бежать все гонки на чемпионате мира - это трудно
Комментарий биатлонистки
Норвежская биатлонистка, лидер общего зачета Кубка мира Марте Олсбю прокомментировала расписание гонок на чемпионате мира в словенской Поклюке. Ее слова цитирует VG:
"Программа чемпионата мира уже несколько лет остается сложной. Так стало после того, как добавили одну гонку. Меня не удивило, что я заболела гриппом сразу после ЧМ в прошлом году.
Бежать все гонки на чемпионате мира - это тяжело. Это требует максимальной мобилизации в течение длительного времени. После этого вы немного выбивается из сил", - сказала она.
Также по этому поводу высказалась и ее партнерша по команде Тирил Экхоф.
"Я рада жесткой программе чемпионата - тогда соперницы из других стран особенно устают. Мне она подходит, я хорошо это переношу и думаю, что мне это идет на пользу. С нетерпением жду выступлений" - сказала она.
Напомним, что ранее IBU
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