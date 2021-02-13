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Боб Арум: Хирн должен замолчать до окончания сделки
Старший отчитал младшего
Американский промоутер Боб Арум рассказал, что в договоре об организации поединка Фьюри - Джошуа есть пункт, запрещающий сторонам разглашать детали до самого подписания контракта. Слова специалиста цитирует BoxingNews24:
"Так и есть. В нашем соглашении есть пункт о том, что участники переговоров не должны говорить об этом до тех пор, пока они не завершатся. Мы, со своей стороны, придерживаемся запрета, и я уже знаю, что люди Эдди отчитали его за это.
Эдди должен замолчать до окончания сделки. Мы делаем большие успехи, поскольку и у него, и у нас есть профессионалы, которые понимают свое дело, и отличные юристы.
Мы и Matchroom постоянно обмениваемся черновиками контрактов и правим их, сужая круг проблем" - сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
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