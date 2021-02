Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужское преследование в Поклюке. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Розыгрыш комплекта медалей в пасьюте (12,5 км с четырьмя стрельбами) начнется в 14:15 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями гонки чемпионата мира при участии трех биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

20. Артем Прима +1:02

23. Дмитрий Пидручный +1:05

30. Богдан Цымбал +1:20

Онлайн

14:54. На этом первая часть воскресной программы чемпионата мира подошла к завершению. Совсем скоро стартует гонка преследования у женщин. Оставайтесь с UA-Футбол, чтобы не пропустить все самое интересное!

14:52. Как же приятно видеть в топ-10 украинца!

14:50. Цымбал занял 18-е место, Пидручный – 28-й

И это лучший результат в карьере для Богдана. Сегодня он отыграл 12 позиций. Просто невероятный дебют молодого украинца на чемпионате мира.

А вот у лидера сборной Украины преследование не пошло…Пидручный с шестью промахами проиграл 5 позиций относительно своего результата в спринте.

14:49. Прима финишировал на 8-м месте!

Шикарный прорыв от Артема. И он снова бьет личный рекорд на чемпионатах мира. Аплодируем стоя!

14:47. Эмильен Жаклен – двукратный чемпион мира в преследовании!

Помимо француза титул в этой дисциплине защищали только легенды – Оле-Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад и Рикко Гросс.

Йоханнес Бё в борьбе за серебро проиграл Себастьяну Самуэльссону. Есть тройка призеров!

14:44. Топ-6 после финальной стрельбы:

14:43. Прима ворвался в топ-10!

Артем, несмотря на круг штрафа на финальной стрельбе, имеет более чем хорошие шансы финишировать в топ-10.

Цымбал с чистой стойкой опустился на 16-е место, Пидручный – 29-й.

14:41. Решающая стрельба!

Жаклен с сумасшедшей скорострельностью закрыл все мишени. Он – чемпион мира! Снова!

14:39. Топ-10 после третьей стрельбы:

14:37. Прима дважды промахнулся на стойке, Цымбал врывается в топ-15!

Артем удержался на 12-м месте, но шансы на топ-10 теперь небольшие.

Богдан после точной стойки переместился на 15-е место.

Пидручный на третьей стрельбе не закрыл три мишени и выпал из топ-30.

14:35. Третья стрельба!

Жаклен снова закрывает все мишени и уходит в отрыв! Самуэльссон и Дестье точны, Легрейд и Бё-младший по промаху.

14:31. Топ-10 на экваторе гонки:

Эмильен Жаклен идет за вторым золотом.

14:30. У Примы круг штрафа, Пидручный и Цымбал точны!

Артем остался 12-м с 9-секундным отставанием от топ-10.

Дмитрий прогрессировал на 18-е место, а Богдан стал 19-м!

14:29. Вторая стрельба!

Эмильен Жаклен – 5 из 5. Йоханнес Бё – круг штрафа!

14:27. Отсечка 4,1 км. Жаклен и Бё-младший на 10 секунд оторвались от преследователей. Прима – 13-й (+59,6).

14:25. Топ-10 после первой стрельбы:

Прима в 13 секундах от десятки сильнейших.

14:23. Прима поднялся на 12-е место, Пидручный ушел на два круга штрафа

Дмитрий вернулся на трассу 27-м. Цымбал с одним промахом поднялся на 29-е место.

14:22. Первая стрельба!

Понсиулома – два круга штрафа. Дестье, Жаклен, Легрейд и Бё-младший попадают всё!

14:20. На отсечке 1,6 км отрыв Понсиуломы от Жаклена и Дестье увеличился до 15 секунд.

14:15. Гонка стартовала!

Мартин Понсиулома уже на трассе, вскоре в гонку вступят и наши Артем Прима, Дмитрий Пидручный и Богдан Цымбал.

14:05. Особого внимания, конечно же, заслуживает чемпион спринта Мартин Понсиулома. У шведа на старте гонки будет 11-секундное преимущество над ближайшим преследователем, но сможет ли он устоять под натиском французов и норвежцев?

What a week for @MartinPonsi so far - bronze in the Mixed Relay, gold in the sprint: can he add a third medal to his résumé today? ???? https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/rogeVcMB5d

13:55. Статус действующего чемпиона мира в преследовании сегодня с третьей стартовой позиции будет защищать француз Эмильен Жаклен.

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё уйдет в гонку пятым. Норвежец на трех последних чемпионатах мира в этой дисциплине неизменно ставал вторым. Год назад в Антхольце он проиграл золото Жаклену в финишном створе.

Today is the day - defending champion @EmilienJck has been looking forward to the pursuit in Pokljuka all winter. After ???? in the sprint, he's in a great position to attack again ???? @FedFranceSki ????https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/AwjBw3ZeMX