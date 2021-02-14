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Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужское преследование в Поклюке. Как это было
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UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Розыгрыш комплекта медалей в пасьюте (12,5 км с четырьмя стрельбами) начнется в 14:15 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями гонки чемпионата мира при участии трех биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
20. Артем Прима +1:02
23. Дмитрий Пидручный +1:05
30. Богдан Цымбал +1:20
Полный старт-лист гонки преследования
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Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира
14:54. На этом первая часть воскресной программы чемпионата мира подошла к завершению. Совсем скоро стартует гонка преследования у женщин. Оставайтесь с UA-Футбол, чтобы не пропустить все самое интересное!
14:52. Как же приятно видеть в топ-10 украинца!
14:50. Цымбал занял 18-е место, Пидручный – 28-й
И это лучший результат в карьере для Богдана. Сегодня он отыграл 12 позиций. Просто невероятный дебют молодого украинца на чемпионате мира.
А вот у лидера сборной Украины преследование не пошло…Пидручный с шестью промахами проиграл 5 позиций относительно своего результата в спринте.
14:49. Прима финишировал на 8-м месте!
Шикарный прорыв от Артема. И он снова бьет личный рекорд на чемпионатах мира. Аплодируем стоя!
14:47. Эмильен Жаклен – двукратный чемпион мира в преследовании!
Помимо француза титул в этой дисциплине защищали только легенды – Оле-Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад и Рикко Гросс.
Йоханнес Бё в борьбе за серебро проиграл Себастьяну Самуэльссону. Есть тройка призеров!
14:44. Топ-6 после финальной стрельбы:
14:43. Прима ворвался в топ-10!
Артем, несмотря на круг штрафа на финальной стрельбе, имеет более чем хорошие шансы финишировать в топ-10.
Цымбал с чистой стойкой опустился на 16-е место, Пидручный – 29-й.
14:41. Решающая стрельба!
Жаклен с сумасшедшей скорострельностью закрыл все мишени. Он – чемпион мира! Снова!
14:39. Топ-10 после третьей стрельбы:
14:37. Прима дважды промахнулся на стойке, Цымбал врывается в топ-15!
Артем удержался на 12-м месте, но шансы на топ-10 теперь небольшие.
Богдан после точной стойки переместился на 15-е место.
Пидручный на третьей стрельбе не закрыл три мишени и выпал из топ-30.
14:35. Третья стрельба!
Жаклен снова закрывает все мишени и уходит в отрыв! Самуэльссон и Дестье точны, Легрейд и Бё-младший по промаху.
14:31. Топ-10 на экваторе гонки:
Эмильен Жаклен идет за вторым золотом.
14:30. У Примы круг штрафа, Пидручный и Цымбал точны!
Артем остался 12-м с 9-секундным отставанием от топ-10.
Дмитрий прогрессировал на 18-е место, а Богдан стал 19-м!
14:29. Вторая стрельба!
Эмильен Жаклен – 5 из 5. Йоханнес Бё – круг штрафа!
14:27. Отсечка 4,1 км. Жаклен и Бё-младший на 10 секунд оторвались от преследователей. Прима – 13-й (+59,6).
14:25. Топ-10 после первой стрельбы:
Прима в 13 секундах от десятки сильнейших.
14:23. Прима поднялся на 12-е место, Пидручный ушел на два круга штрафа
Дмитрий вернулся на трассу 27-м. Цымбал с одним промахом поднялся на 29-е место.
14:22. Первая стрельба!
Понсиулома – два круга штрафа. Дестье, Жаклен, Легрейд и Бё-младший попадают всё!
14:20. На отсечке 1,6 км отрыв Понсиуломы от Жаклена и Дестье увеличился до 15 секунд.
14:15. Гонка стартовала!
Мартин Понсиулома уже на трассе, вскоре в гонку вступят и наши Артем Прима, Дмитрий Пидручный и Богдан Цымбал.
14:05. Особого внимания, конечно же, заслуживает чемпион спринта Мартин Понсиулома. У шведа на старте гонки будет 11-секундное преимущество над ближайшим преследователем, но сможет ли он устоять под натиском французов и норвежцев?
What a week for @MartinPonsi so far - bronze in the Mixed Relay, gold in the sprint: can he add a third medal to his résumé today? ????https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/rogeVcMB5d— IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2021
13:55. Статус действующего чемпиона мира в преследовании сегодня с третьей стартовой позиции будет защищать француз Эмильен Жаклен.
Лидер Кубка мира Йоханнес Бё уйдет в гонку пятым. Норвежец на трех последних чемпионатах мира в этой дисциплине неизменно ставал вторым. Год назад в Антхольце он проиграл золото Жаклену в финишном створе.
Today is the day - defending champion @EmilienJck has been looking forward to the pursuit in Pokljuka all winter. After ???? in the sprint, he's in a great position to attack again ???? @FedFranceSki ????https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/AwjBw3ZeMX— IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2021
13:45. UA-Футбол приветствует всех неравнодушных к биатлону! Сегодня на чемпионате мира в Поклюке день захватывающих и динамичных гонок преследования. Ровно через 30 минут на старт пасьюта выйдут мужчины. Оставайтесь с нами!
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