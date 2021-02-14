Дарья Блашко: С одним промахом быть в ТОП-15 на сегодня это хороший результат

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала результаты спринтерской гонки на Чемпионате мира 2021 в Поклюке. Ее слова цитирует XSport:

- Даша, в спринтерской гонке ты показала второй лучший результат в карьере. Все-таки удалось выбраться из той функциональной ямы и подойти к чемпионату мира в оптимальной форме?

- Думаю, что получилось. Очень рада, что гонка удачно сложилась, хотя и не прошел габарит на стрельбе лежа. Однако, с одним промахом быть в топ-15 на сегодня это хороший результат.

Что касается функциональной ямы, то она скорее всего была в Оберхофе. В Антхольце же получилось так, что была индивидуальная гонка, и я понимала, что если стрельнуть ноль, можно быть высоко.

Но где-то переволновалась, не справилась с эмоциями, в результате получили то, что получили.

К тому же, на тот момент я еще не успела пройти акклиматизацию. Уже в Поклюке перед чемпионатом мира мы сделали хорошую откаточную работу, потом силовые упражнения, в общем все то, что необходимо было сделать для качественной подводки к старту.

- Удалось правильно распределить силы по ходу гонки?

- Да, сегодня получилось распределить силы, и что немаловажно - не перегореть. Иногда, стартуя в последней группе, за эти 40 минут можно так сгореть, что и бежать уже нет смысла.

У меня так было в Рупольдинге в прошлом году, когда мне нужно выходить на старт, а я понимаю, что у меня уже состояние, как у тех, кто финишировал. Довольна, что во время спринта получилось справиться с эмоциями, - сказала она.