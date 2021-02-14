Чемпионат мира. Пидгрушна - седьмая в гонке преследования, Экхофф побеждает

Сегодня, 14 февраля в словенской Поклюке в рамках Чемпионата мира 2021 состоялась женская гонка преследования.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Тирил Экхофф, серебро у австрийской спортсменки Лизы Хаузер, а ТОП 3 замкнула Анаис Шевалье из Франции.

Что касается украинок, то лучшей среди наших спортсменок стала Елена Пидгрушна, которая с чистой стрельбой и фантастической скоростью на последнем круге стала в итоге седьмой.

Юлия Джима и Дарья Блашко ни работой на огневых рубежах, ни ходом по дистанции не отличались. По три промаха и итоговые 24 и 25 места.

Валентина Семеренко застрелился на первом огневом рубеже и не финишировала.

Чемпионат мира 2021. Поклюка

Гонка преследования

Женщины

1. Тирил Экхофф (1 + 0 + 1 + 0)

2. Лиза Хаузер (1 + 0 + 0 + 0) (+17,3с.)

3. Анаис Шевалье (0 + 1 + 0 + 1) (+33,0с.)

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7. Елена Пидгрушная (0 + 0 + 0 + 0) (+1.13,9с.)

24. Дарья Блашко (2 + 1 + 0 + 0) (+2.59,2с.)

25. Юлия Джима (0 + 1 + 2 + 0) (+2.59,4с.)

DNF. Валя Семеренко (4 + 1)