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ЧМ в Поклюке: Прима, Пидгрушная и Блашко предварительно попадают в масс-старт

Биатлон
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Но окончательно еще ничего не решено

ЧМ в Поклюке: Прима, Пидгрушная и Блашко предварительно попадают в масс-старт

Новина українською

Как известно, на чемпионатах мира особенный формат квалификации в масс-старт. Первоочередное право на участие в гонке имеют призеры личных стартов, затем биатлонисты из топ-15 общего зачета Кубка мира и те спортсмены, которые в гонках чемпионата мира набрали наибольшее количество очков.

Перед индивидуальной гонкой Артем Прима с 55 набранными очками в спринте и преследовании занимает четвертое место среди тех биатлонистов, которые не попадают в масс-старт через призы чемпионата мира или общий зачет Кубка мира. Богдан Цымбал (34 очка) в этом списке идет 13-м, а Дмитрий Пидручный (31) – 16-м.

У женщин результативней Елены Пидгрушной в спринте и пасьюте выступила только Ванесса Хинц. Дарья Блашко в списке претенденток на участие в масс-старте занимает шестое место, а Юлия Джима идет на 17-й позиции.

Индивидуальные гонки на чемпионате мира в Поклюке пройдут 16-17 февраля.

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В статье: Артем Прима Елена Пидгрушна Дарья Блашко чемпионат мира по биатлону-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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