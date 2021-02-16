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ЧМ в Поклюке: Пидгрушная под №2 стартует в индивидуальной гонке

Биатлон
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Новый шанс Украины взять медаль

ЧМ в Поклюке: Пидгрушная под №2 стартует в индивидуальной гонке

Новина українською

Обнародован сегодняшней старт-лист женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке.

Украина заявила на 15-километрвую гонку с четырьмя стрельбами и минутой штрафа за каждый промах четырех биатлонисток – Елену Пидгрушную (№2), Юлию Джиму (№64), Виту Семеренко (№71) и Анастасию Меркушину (№90).

Джима параллельно будет вести борьбу за малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. Юлия перед решающим стартом в Поклюке занимает второе место, отставая на 18 очков от Доротеи Вирер.

Полный старт-лист индивидуальной гонки в Поклюке (начало в 13:05 по киевскому времени)

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке.

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В статье: Вита Семеренко Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Юлия Джима чемпионат мира по биатлону-2021
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