Биатлон онлайн текстовая трансляция Чемпионата мира. Женская индивидуальная гонка в Поклюке

UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки в рамках Чемпионата мира 2021 в Поклюке (Словения). Гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами и минутным штрафом за каждый промах начнется в 13:05 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями индивидуальной гонки в Поклюке вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые номера украинских биатлонисток:

2. Елена Пидгрушна

64. Юлия Джима

71. Вита Семеренко

90. Анастасия Меркушина

Где смотреть гонки Чемпионата мира в Поклюке?

Календарь Чемпионата мира

ОНЛАЙН:

12:55. Вашему вниманию подборка лучших моментов крайней индивидуалки сезона в итальянском Антхольце.

12:45. Напомним, что действующей чемпионкой мира в данной дисциплине является итальянка Доротея Вирер, серебрянным призером - немка Ванесса Хинс, а обладательницей бронзовой награды - норвежка Марте Олсбю.

12:35. Добрый день! Мы начинаем следить за женской индивидуальной гонкой на чемпионате мира в Поклюке. Она стартует ровно через 30 минут. Не пропустите!