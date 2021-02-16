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Биатлон онлайн текстовая трансляция Чемпионата мира. Женская индивидуальная гонка в Поклюке
Биатлон смотреть онлайн Чемпионат мира
UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки в рамках Чемпионата мира 2021 в Поклюке (Словения). Гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами и минутным штрафом за каждый промах начнется в 13:05 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями индивидуальной гонки в Поклюке вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые номера украинских биатлонисток:
2. Елена Пидгрушна
64. Юлия Джима
71. Вита Семеренко
90. Анастасия Меркушина
12:55. Вашему вниманию подборка лучших моментов крайней индивидуалки сезона в итальянском Антхольце.
12:45. Напомним, что действующей чемпионкой мира в данной дисциплине является итальянка Доротея Вирер, серебрянным призером - немка Ванесса Хинс, а обладательницей бронзовой награды - норвежка Марте Олсбю.
12:35. Добрый день! Мы начинаем следить за женской индивидуальной гонкой на чемпионате мира в Поклюке. Она стартует ровно через 30 минут. Не пропустите!
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