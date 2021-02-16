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ЧМ в Поклюке: Украина назвала состав на мужскую индивидуальную гонку

Биатлон
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Старт уже завтра

ЧМ в Поклюке: Украина назвала состав на мужскую индивидуальную гонку

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с квартетом биатлонистов, которые в среду выступят на индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира в Поклюке.

Завтра 20-километровую дистанцию с четырьмя стрельбами побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Артем Тищенко.

В Поклюке среди мужчин пока лучше остальных себя проявил Прима, который после 20-го места в спринте в гонке преследования взлетел на 8-ю позицию. Что касается Пидручного, то у Дмитрия было 23-е место в спринте и 28-е в преследовании.

Индивидуальная гонка у мужчин на чемпионате мира в Словении пройдет 17 февраля в 15:25 по киевскому времени.

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Артем Тищенко Антон Дудченко чемпионат мира по биатлону-2021
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Источник:
Суспільне

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