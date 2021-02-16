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ЧМ в Поклюке: Давидова сенсационно взяла золото в индивидуалке, фиаско Джимы
Большая победа для Чехии и разочарование для Украины
Неожиданной чемпионкой мира в индивидуальной гонке стала Маркета Давидова, у которой по сезону скромные 82% точности на стрельбище. Сегодня чешка на огневых рубежах закрыла 20 мишеней из 20, а ее лыжный ход соответствовал награде высшей пробы.
Вместе с Давидовой на подиум чемпионата мира поднялись Ханна Эберг и Ингрид-Ландмарк Тандреволд, а Доротея Вирер, несмотря на девятое место, во второй раз в карьере завоевала малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.
Маркета Давидова одержала вторую личную победу в карьере и завоевала свою вторую медаль на чемпионатах мира после серебра в Антхольце в прошлом году в смешанной эстафете.
Основные надежды Украины в гонке были связаны с Юлией Джимой, но киевлянка уже на второй стрельбе заработала три минуты штрафа и самоустранилась из борьбы и за медаль, и за малый глобус.
В итоге лучшей среди украинок всего с одним промахом стала Анастасия Меркушина, а Вита Семеренко и Елена Пидгрушная не попали даже в очковую зону.
1. Маркета Давидова (Чехия, 0+0+0+0) 42:27,7
2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+1+0) +27,9
3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+1+0+0) +1:04,0
...
13. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+0) +2:28,0
32. Юлия Джима (Украина, 0+3+0+1) +4:06,4
41. Вита Семеренко (Украина, 0+1+0+1) +4:39,1
43. Елена Пидгрушная (Украина, 1+2+0+1) +4:55,0
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