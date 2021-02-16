Пидгрушная и Блашко отобрались в масс-старт чемпионата мира

После завершения индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке сформировался состав участниц масс-старта.

Как известно, в масс-старте на чемпионате мира традиционно выступают призеры других индивидуальных гонок, биатлонистки из топ-15 личного зачета Кубка мира и те спортсменки, которые набрали наибольшее количество очков в гонках чемпионата мира.

Елена Пидгрушная и Дарья Блашко квалифицировались в гонку за счет хороших результатов в спринте и преследовании.

Все участницы масс-старта на ЧМ-2021

Елена Пидгрушная в пятый раз побежит масс-старт на чемпионате мира, а ее лучшим результатом является 11-е место в 2013 году в Нове-Место. Дарья Блашко в этой дисциплине на чемпионатах мира еще не выступала.

Масс-старт на чемпионате мира в Поклюке состоится в воскресенье, 21 февраля.