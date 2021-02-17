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Две украинки вошли в топ-10 индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU
А медали были так близко…
Ирина Петренко и Анна Кривонос синхронно на финальном огневом рубеже упустили медаль в короткой индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Обе украинки заработали по минуте штрафа и выпали за пределы зоны цветочной церемонии.
Кривонос и Петренко во второй раз в сезоне попали в топ-10 личной гонке Кубка IBU. Также у Ирины в активе пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душниках-Здруй.
Отметим, что сегодняшний успех позволил Ирине Петренко войти в топ-20 личного зачета Кубка IBU.
1. Ванесса Фогт (Германия, 0+0+0+0) 38:52,3
2. Ханна Кебингер (Германия, 0+0+0+0) +6,9
3. Мэдлин Грэйс Фэйнеф (США, 0+1+0+0) +26,2
...
9. Ирина Петренко (Украина, 0+0+0+1) +1:02,8
10. Анна Кривонос (Украина, 0+0+0+1) +1:13,1
59. Надежда Белкина (Украина, 2+2+1+1) +6:04,9
68. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+1+3) +7:44,9
Екатерина Бех – не стартовала
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