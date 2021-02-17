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Бех из-за проблем со здоровьем досрочно завершила сезон
Грустные новости
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Екатерина Бех в связи с проблемами со спиной в сезоне 2020-2021 больше не выступит.
Травма обнаружилась у Бех при переезде из Австрии. Украинка усугубила свое состояние после спринта на третьем этапе Кубка IBU.
Бех в ближайшее время вернется в Киев для прохождения медицинского обследования.
В составе сборной Украины на Кубке IBU Бех заменит Вита Семеренко. Таким образом, олимпийская чемпионка не выступит в эстафетных гонках на чемпионате мира в Поклюке.
Лучшим результатом в сезоне для Екатерины Бех стало третье место в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).
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