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Бех из-за проблем со здоровьем досрочно завершила сезон

Биатлон
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Грустные новости

Бех из-за проблем со здоровьем досрочно завершила сезон

Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Екатерина Бех в связи с проблемами со спиной в сезоне 2020-2021 больше не выступит.

Травма обнаружилась у Бех при переезде из Австрии. Украинка усугубила свое состояние после спринта на третьем этапе Кубка IBU.

Бех в ближайшее время вернется в Киев для прохождения медицинского обследования.

В составе сборной Украины на Кубке IBU Бех заменит Вита Семеренко. Таким образом, олимпийская чемпионка не выступит в эстафетных гонках на чемпионате мира в Поклюке.

Лучшим результатом в сезоне для Екатерины Бех стало третье место в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

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В статье: биатлон Екатерина Бех
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Источник:
Biathlon.com.ua

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